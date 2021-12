Ação, que tem apoio da PM, visa cumprir 35 mandados de prisão temporária e 40 de busca e apreensão - Reprodução

Ação, que tem apoio da PM, visa cumprir 35 mandados de prisão temporária e 40 de busca e apreensãoReprodução

Publicado 02/12/2021 10:30 | Atualizado 02/12/2021 18:24

Ataque a bar em Petrópolis desencadeou operação da Polícia Civil para cumprir 35 mandados de prisão



Crédito: Reprodução#ODia pic.twitter.com/hQubvxWRUA — Jornal O Dia (@jornalodia) December 2, 2021

De acordo com o delegado da 105ª (Petrópolis), João Valentim, Claudio Bento, morto no ataque, não tinha ligação com o crime organizado e, entre os baleados, estava um policial militar. Ainda segundo o titular, o ataque aconteceu porque os criminosos acreditavam que os frequentadores do estabelecimento eram informantes da polícia."Os executores entraram atirando aleatoriamente no bar, para matar todos que lá estavam. Eles acreditavam que tanto o policial militar, quanto os frequentadores do bar, colaboravam com a atuação da polícia no local. Essa foi a motivação do crime. A vítima não tinha nenhum envolvimento com o tráfico de drogas, pelo contrário, os traficantes da região acreditavam que ela colaborava com informações à polícia", explicou o delegado.Durantes as investigações do homicídio, os agentes da distrital identificaram o mandante e os três executores do crime, além de outros 31 integrantes do tráfico de drogas da região. Nesta quinta, os policiais, com apoio do 26º BPM (Petrópolis), procuraram pelos criminosos nos bairros de São Sebastião, Siméria e na Rua Dr. Thouzet, no bairro da Quitandinha, em Petrópolis, além de em Chácaras Rio-Petrópolis, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.