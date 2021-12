A miniatura da cidade do Rio no Miniatur Wunderland - Miniatur Wunderland

A miniatura da cidade do Rio no Miniatur WunderlandMiniatur Wunderland

Publicado 02/12/2021 10:06 | Atualizado 02/12/2021 11:00

Rio - O Rio de Janeiro ganhou uma versão no Miniatur Wunderland, uma das principais atrações turísticas da Alemanha, onde vários lugares do mundo são transformados em miniatura. A partir desta quinta-feira, 2, os visitantes podem ver de perto os principais pontos turísticos da cidade, como a Sapucaí e o Cristo Redentor. O trabalho demorou mais de quatro anos para ser finalizado.

fotogaleria

Em 2021, o Wunderland foi eleito a principal atração turística da Alemanha. Para construir a cidade maravilhosa na “Terra das Maravilhas em Miniaturas”, os organizadores gastaram um valor equivalente a mais de R$9,5 milhões. Na maquete de 46m², um software complexo faz com que os bonequinhos dancem nas arquibancadas dos desfiles das escolas de samba.O Rio é a primeira cidade sul-americana a ganhar espaço na atração. Também foi a primeira miniatura a ser construída, em parte, na América do Sul, fruto de uma colaboração com a família Martinez, da Argentina, que construiu as réplicas na capital Buenos Aires.“Graças à família Martinez, foi possível construir o Rio de Janeiro junto com os construtores de modelos do Wunderland de forma autêntica, a partir de uma perspectiva sul-americana, sem depender totalmente de nossa perspectiva europeia”, diz o site do museu.O Miniatur Wunderland tem mais de 250 mil bonequinhos e custou cerca de 36 milhões de euros. Com a inauguração do Rio, o museu também anuncia que está desenvolvendo a exposição especial “O mundo de cima”, em que os lugares mais bonitos do mundo, como campos de tulipas coloridas ou lagos azuis cintilantes, podem ser admirados da perspectiva de um avião.