O abastecimento da Cedae e Águas do Rio inclui o Rio de Janeiro e regiões da Baixada FluminenseFoto: Reprodução

Publicado 02/12/2021 08:56

Rio - Uma obra da Cedae iniciada nesta quinta-feira (02) no município de Itaguaí deve deixar alguns bairros sem água nesta sexta-feira (03), das 8h às 18h. O fornecimento será retomado após a conclusão do serviço, que pode levar até 48 horas para se normalizar.

De acordo com a Cedae, será feita a substituição de duas travessias de 250 milímetros de diâmetro sobre um afluente do Rio Cação, no Centro de Itaguaí. As tubulações atuais, em linha reta, serão trocadas por travessias em pórtico, dispostas em arco sobre o canal.

A companhia garante que o serviço dará mais segurança ao abastecimento da região no verão, reduzindo o risco de danos à tubulação causados pelo aumento da vazão do rio e por materiais flutuantes, além de evitar a obstrução da passagem de água.

Imóveis com caixas d’água ou cisternas não devem ser afetados pela suspensão temporária do abastecimento. Como nem todos dispõem de reservatórios, a Companhia recomenda aos consumidores que guardem água para o período, adiando tarefas não essenciais. Clientes da Cedae podem pedir o abastecimento por caminhão pipa, em caso de necessidade, pelo telefone 0800-282-1195.