Foram apreendidos uma pistola, munições, além de drogas e um rádio transmissor - Divulgação/PMERJ

Publicado 02/12/2021 12:17 | Atualizado 02/12/2021 12:21

Rio - Um criminoso foi preso e outro ficou ferido, na noite desta quarta-feira (1º), em um confronto com policiais militares, durante uma perseguição a uma dupla em uma motocicleta, no bairro do Mutuá, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A ação aconteceu depois que equipes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionadas para checar roubos em série na BR-101, na altura da saída 309.

De acordo com a Polícia Militar, quando os militares chegaram ao local, viram dois homens em atitude suspeita em uma moto. Os policiais perseguiram os suspeitos pela Estrada da Covanca, quando, na altura da Rua João Moura Silva, outros criminosos atiraram contra os PMs. Houve confronto e um dos bandidos acabou sendo baleado e socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT).

Na ação, o outro criminoso acabou preso. Com eles, foram apreendidos uma pistola calibre 40, seis munições, 112 pedras de crack, 90 frascos de cocaína, seis tabletes pequenos de maconha e um rádio transmissor. A dupla na motocicleta conseguiu fugir. A ocorrência foi encaminhada para a 73ª DP (Neves).