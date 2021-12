Denis Furtado - Daniel Castelo Branco / Agência O DIA

Denis Furtado Daniel Castelo Branco / Agência O DIA

Publicado 02/12/2021

Rio - O médico Denis Cesar Barros Furtado, conhecido como Doutor Bumbum, teve seu registro de médico cassado pelo Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF) por atuar como cirurgião plástico sem especialização. A decisão foi publicada ontem (01) no Diário Oficial do DF.

A cassação foi julgada e aprovada pelo Tribunal Superior de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina. Além de Denis, sua mãe, a doutora Maria de Fátima Barros Furtado, também teve seu registro de profissão anulado em razão da mesma prática. Os dois respondem no Rio de Janeiro pela morte de uma paciente, em 2018, devido a um procedimento estético inapropriado.

A bancária Lilian Calixto, de 46 anos, morreu horas após realizar uma intervenção estética com Denis, no apartamento do médico na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. O profissional prometia realizar o procedimento de bioplastia de glúteos, com a aplicação da substância química polimetilmetacrilato 30% (PMMA) em quantidade acima da recomendada. A vítima faleceu no dia seguinte, no Hospital Barra D’Or, devido a complicação derivada diretamente da aplicação da substância.