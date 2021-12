Os agentes recuperaram R$ 3.000,00 em espécie, um cordão, uma pulseira, anéis e brincos roubados - Reprodução Twitter

Publicado 10/12/2021 07:45 | Atualizado 10/12/2021 11:59

Rio - A Polícia Militar prendeu, na manhã desta sexta-feira, dois homens que assaltaram uma casa localizada na Rua Nossa Senhora da Conceição, na Ilha da Conceição, em Niterói. De acordo com informações, os moradores foram rendidos e ficaram reféns sob a mira da arma de um dos criminosos.



De acordo com a corporação, agentes do 12° BPM (Niterói) foram acionados para a ocorrência às 5h20. No local, os quatro moradores do imóvel contaram aos policiais que estavam se arrumando para ir trabalhar, quando um deles foi rendido ainda no portão. A dupla entrou na casa e enquanto um roubava joias e dinheiro, o outro comparsa os ameaça com uma arma.



Depois dos relatos, os PMs iniciaram as buscas e encontraram os criminosos na Rua Mário Neves, ainda em fuga. Com eles haviam os pertences furtados das vítimas. Os agentes recuperaram R$ 3 mil em espécie, um cordão, uma pulseira, seis anéis e sete brincos. Além de apreender uma pistola calibre .38, munições, dois celulares, corda e dois rolos de fita adesiva.



Os dois criminosos e o material foram encaminhados para a Central de Flagrantes da 76ª DP (Niterói).