Agentes cumprem mandados de busca e apreensão em operação conjunta com o MPRJ - Divulgação / PRF

Publicado 10/12/2021 12:30 | Atualizado 10/12/2021 14:46

Rio - O assessor parlamentar Vando Amorim, lotado no gabinete do deputado estadual do Rio Giovani Ratinho (PROS), foi preso nesta sexta-feira (10) durante a segunda fase da Operação Desvio de Rota, realizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ele é acusado de corrupção passiva durante o período que trabalhava como agente público na Barreira Fiscal de Itatiaia no Sul Flumiense. Na época, Vando aderiu à estrutura de corrupção sobre o transporte de combustível de outros estado para o Rio e passou a receber valores fixos.

Equipes estiveram na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), mas não conseguiram cumprir os mandados de busca e apreensão pois não encontraram o local de trabalho de Amorim. A dificuldade em localizar o assessor levantou dúvidas se Amorim seria um servidor fantasma. A reportagem tentou contato com o gabinete, mas não obteve sucesso até a publicação deste texto. O espaço segue aberto para manifestação.

Além de Amorim, sete pessoas foram presas, entre elas um policial militar lotado no 15º BPM (Caxias). Ele estava em serviço durante a deflagração da operação, mas se apresentou e foi preso. A função do militar na organização criminosa, no entanto, não era vinculada ao cargo público. O agente patrocinava a vinda de caminhões carregados de etanol no interior de São Paulo para serem distribuídos em postos do Rio.

No total, foram expedidos 19 mandados de prisão e 38 de busca e apreensão. A operação segue em andamento.

Um dono de posto de gasolina, alvo de prisão preventiva, foi preso em flagrante com armas e munições irregulares no estabelecimento.



fotogaleria Durante os cumprimentos de mandados três carros de luxo foram apreendidos. Os agentes também apreenderam R$ 200 mil e uma pequena quantidade de dinheiro em dólares. De acordo com a promotora Roberta Laplace, 29 pessoas foram denunciadas.

A 2ª fase da Operação Desvio de Rota mirou agentes empresariais do esquema, como donos de postos de gasolina, e responsáveis pela logística do transporte de combustível para o Rio de Janeiro de maneira fraudulenta ao não realizar o pagamento de ICMS sobre o valor do etanol trazido de outros estados. As investigações continuam para identificar e denunciar agentes públicos que participavam do esquema.

Participaram da ação 160 policiais e 10 promotores de justiça do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

A investigação, realizada pelo MPRJ, teve início a partir de informações da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI) da entidade. Foram analisados dados da PRF, como ocorrências de apreensões de veículos que transportavam etanol em rotas diferentes da origem e o destino das notas fiscais apresentadas. O prejuízo estimado chega a R$1 bilhão aos cofres públicos.

Segundo o MP, para se esquivar do pagamento do imposto na chegada do combustível ao Rio de Janeiro, a quadrilha contava com servidores que atuavam na Barreira Fiscal. Dentre as estratégias usadas pela organização para passar pela Barreira Fiscal estavam o uso de notas frias, simulação de caminhão vazio, pagamento de propinas a agentes públicos, entre outras. A ação também conta com o apoio da Corregedoria da Polícia Militar. Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Criminal de Duque de Caxias.

O Gaeco denunciou à Justiça um total de 29 pessoas acusadas de organização criminosa armada com atuação conjunta com funcionários públicos, corrupção ativa e passiva. Os mandados de prisão e busca e apreensão são cumpridos em 9 municípios do Rio (Capital, São João de Meriti, Belford Roxo, São Gonçalo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Piraí e Volta Redonda) e em Paulínia e Bauru, São Paulo.

Colaborou Jenifer Alves