Adolescente morre e outro fica ferido em atropelamento em Vicente de Carvalho - Reprodução TV Globo

Adolescente morre e outro fica ferido em atropelamento em Vicente de CarvalhoReprodução TV Globo

Publicado 14/12/2021 08:03 | Atualizado 14/12/2021 15:35

Rio - Dois adolescentes foram atropelados por um carro, na madrugada desta terça-feira, dia 14. Maxwell Vidal, de 17 anos, morreu na hora, e seu primo, Miguel Ângelo, de 14 anos, foi encaminhado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. O estado de saúde dele é estável. O acidente aconteceu na Avenida Pastor Martin Luther King, no sentido Pavuna, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio.

O quartel do Corpo de Bombeiros de Irajá foi acionado às 3h28. Segundo a Polícia Militar, o motorista do veículo explicou que os meninos atravessaram a via de repente, e que não houve tempo para uma frenagem de emergência ou para um desvio. Procurada, a Polícia Civil ainda não se pronunciou sobre o caso.



Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento de Maxwell.