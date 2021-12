Câmera na entrada do estabelecimento flagrou a confusão entre seguranças e o grupo do agente - Reprodução de vídeo

Publicado 14/12/2021 14:18

A briga aconteceu na noite do dia 5 de dezembro e, segundo testemunhas, o policial tentou entrar armado no bar, foi barrado pela segurança e acabou arrumando confusão com os funcionários. Descontrolado, o PM partiu para cima de "Serjão" e o baleou na perna. Wilson também acabou sendo atingido. Em nota, a Polícia Militar informou que a 2ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) acompanha o caso. Ainda não há informações sobre o local e horário do sepultamento de Sérgio Alves.