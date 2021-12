Consulado Geral dos Estados Unidos da América no Rio - Divulgação

Consulado Geral dos Estados Unidos da América no RioDivulgação

Publicado 14/12/2021 16:05

Rio - A cônsul geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, Jacqueline Ward, e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, assinaram nesta terça-feira, em cerimônia no Palácio da Cidade, memorando de entendimento para expandir a cooperação mútua em diversas áreas econômicas e sociais. A Missão Diplomática dos EUA no Brasil já tem acordos de cooperação com diversos estados brasileiros, como Bahia, Espírito Santo e Rio Grande do Sul, mas esse é o primeiro a ser firmado com uma cidade do país. "O Rio é um centro global de inovação, cultura e pesquisa. O memorando irá ajudar a ampliar a nossa colaboração em temas de grande importância", afirmou a cônsul geral. O prefeito também ressaltou que "o governo americano já é um parceiro do Brasil em diversas áreas da administração pública e vamos fortalecer essa relação cada vez mais. E para o Rio é uma honra ser a primeira cidade escolhida pelos Estados Unidos para firmar uma parceria com um governo subnacional".

Mais de doze áreas de cooperação foram incluídas como prioridades no documento, entre elas educação, meio ambiente, planejamento urbano, desenvolvimento econômico, turismo, políticas de saúde e inovação. O acordo estabelece metas, parâmetros e resultados claros, visando o compartilhamento das melhores práticas em gestão pública para fortalecer a participação popular em projetos e aprimorar mecanismos de prestação de contas nessas áreas. Além disso, o diálogo contínuo e sistemático facilitará o intercâmbio de especialistas e visitas técnicas entre as duas partes.