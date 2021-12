Natal Sem Fome distribui alimentos em todo o país - Divulgação

Publicado 14/12/2021 14:18

Rio - A campanha Natal sem Fome, uma das maiores mobilizações solidárias do Brasil, vai entregar 30 mil cestas de alimentos entre 17 e 19 de dezembro apenas na cidade do Rio de Janeiro. Nos próximos dias, o equivalente a quase oito milhões de refeições será distribuído pela ONG Ação da Cidadania em todo o país.

“Apesar de todas as dificuldades que o Brasil passou este ano, a solidariedade falou mais alto e conseguimos realizar uma das maiores campanhas do Natal Sem Fome de todos os tempos. Será fundamental manter a sociedade mobilizada em 2022, pois a fome não para de crescer, e, juntos, temos que fazer a nossa parte”, reforça Daniel Souza, presidente do Conselho da Ação da Cidadania.

Segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, mais de 116 milhões de pessoas estão vivendo com algum grau de insegurança alimentar no Brasil. Até o momento, mais de R$10 milhões foram arrecadados.

No Rio de Janeiro, as cestas serão doadas na sede da entidade, na Rua da Gamboa, número 246, Gamboa. Nesta edição, a entidade homenageia uma das histórias contadas por seu fundador, Herbert de Souza, o Betinho. Na “Fábula do Beija-Flor”, um pássaro tenta apagar um incêndio na floresta levando água no bico. Ele sabe que sozinho não consegue, mas dá o exemplo: se cada animal da floresta fizer a sua parte, o fogo vai ser extinguido.

"No momento em que estamos com quase 20 milhões de brasileiros em situação de fome e enfrentando as consequências da pandemia que deixou mais de 600 mil mortos, a campanha do Natal Sem Fome veio para dar um pouco de esperança para milhões de pessoas em todo o país, graças às doações de empresas e pessoas físicas de todo o Brasil. A todos que já apoiaram, nosso muito obrigado em nome das famílias beneficiadas”, destaca Rodrigo “Kiko” Afonso, diretor-executivo da Ação da Cidadania.