Com a chegada da variante da África do Sul, autoridades do Rio seguem alertasTomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 14/12/2021 11:02

Rio - O Governo do Estado do Rio prorrogou, nesta terça-feira (14), o estado de calamidade pública provocado pela pandemia de covid-19. O novo prazo se estende até julho de 2022. A decisão foi publicada no Diário Oficial. O decreto anterior tinha validade até 31 de dezembro.

Com a chegada da nova variante da África do Sul, conhecida como Ômicron, autoridades do estado do Rio seguem alertas para evitar uma nova onda de casos. Até o momento, o grupo técnico que assessora a Secretaria Estadual de Saúde avalia que é necessário suspender eventos com aglomeração, mesmo em ambientes abertos.

No início de dezembro, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, chegou a cancelar as festas de Réveillon na capital. No entanto, após conversas com o governador Cláudio Castro, acabou voltando atrás e permitindo a queima de fogos, mas sem os palcos de shows ao vivo.

O Réveillon no Rio terá dez pontos de queimas de fogos espalhados pela cidade. Apenas Copacabana terá sonorização, com 25 torres de som espalhados pelas praia. Ônibus fretados de outros estados ou cidades serão proibidos de acessar Copacabana às 19h do dia 30 de dezembro.

Apesar da programação, Paes afirmou que pode retroceder e cancelar o que foi anunciado caso surja uma nova orientação do comitê científico para o cancelamento dos eventos de fim de ano.