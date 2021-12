Dr. Jairinho - Reprodução

Dr. JairinhoReprodução

Publicado 14/12/2021 09:38 | Atualizado 14/12/2021 09:45

Rio - A juíza Elizabeth Machado Louro, da 2ª Vara Criminal da Capital, aceitou o pedido da defesa para a elaboração de um exame psicológico do Dr. Jairinho. Os advogados do ex-vereador fizeram a solicitação no último dia 29 de novembro.

"Defiro o requerido, em atenção ao princípio da plenitude de defesa, sendo que o acesso das psicólogas indicadas deverá se dar, igualmente, mediante adoção das cautelas de estilo que julgar necessárias a autoridade custodiante. Oficie-se informando os nomes das profissionais indicadas pela defesa", decidiu a magistrada.

Os profissionais que farão a análise serão indicados pela defesa de Jairinho. O ex-parlamentar deve passar por entrevistas e aplicação de testes psicológicos. A defesa pediu que as avaliações sejam realizadas durante três dias entre 9h e 17h na Penitenciária Bangu 8.

Nesta terça, Jairinho e Monique passarão por uma audiência com testemunhas do casal. Ambos são acusados de tortura, homicídio qualificado, fraude processual e coação no processo da morte do menino Henry Borel, de 4 anos, filho de Monique. Eles estão presos desde o dia 8 de abril deste ano, um mês após o crime que aconteceu no dia 8 de março.