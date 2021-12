PF faz operação contra empresa suspeita de compras superfaturadas de testes rápidos de covid-19 em Japeri - Reprodução / Polícia Federal

PF faz operação contra empresa suspeita de compras superfaturadas de testes rápidos de covid-19 em JaperiReprodução / Polícia Federal

Publicado 14/12/2021 07:00 | Atualizado 14/12/2021 13:50

Rio - A Polícia Federal (PF) realiza a Operação Reativo, na manhã desta terça-feira, contra a suspeita de compras superfaturadas de testes rápidos de covid-19 pela Prefeitura de Japeri, na Baixada Fluminense. A ação vai cumprir 26 mandados de busca e apreensão em sete municípios: Rio de Janeiro, Japeri, Laje de Muriaé, Nilópolis, São João de Meriti, Nova Iguaçu e Mesquita. Não há mandados de prisão.

A investigação teve início após a Operação Apneuse, em setembro de 2020, e a análise realizada pela Controladoria Geral da União (CGU) em contratos da Prefeitura de Japeri, que comprovou sobrepreço nos referidos processos licitatórios.



A apuração aponta que três empresas que participaram do processo licitatório agiram em conluio para direcionar a empresa ganhadora a firmar contrato no valor de R$ 2 milhões. Além disso, a PF verificou que tais empresas estão vinculadas a diversos processos licitatórios em várias outras cidades no Estado.

De acordo com o delegado Samuel de Escobar Massena Fayad, os contratos apurados somam um montante acima de R$ 20 milhões.

"As diligências realizadas através de medidas cautelares buscaram o sequestro de bens, de veículos e bloqueios de contas, entre outras ações, visando evitar o prejuízo ao erário. As investigações continuarão com o material apreendido hoje", disse o delegado.

Segundo a PF, os investigados, pessoas físicas e jurídicas, terão contas bancárias bloqueadas, bens e valores sequestrados e responderão pelos crimes de fraude à licitação e peculato.

Em nota, a Prefeitura de Japeri disse que "a investigação foi deflagrada em 2020 pela PF durante a gestão passada. A nova gestão não tem relação direta ou indiretamente com a empresa envolvida e, principalmente, com a administração passada. Aproveitamos para reafirmar que a Prefeitura e seus agentes públicos estão colaborando para que Polícia Federal e do Poder Judiciário realizem as buscas e apreensões".

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio disse que não recebeu nenhum mandado de busca. Segundo a pasta, a atual gestão "só comprou testes de covid-19 por pregão eletrônico em licitação e nenhum fui comprado das empresas em investigação".



A Prefeitura de Nova Iguaçu negou que seja alvo da operação e informou que as compras são realizadas por pregão eletrônico em licitação.



A Prefeitura de Nilópolis também afirmou que não houve busca e apreensão em suas dependências e afirmou que todos os contratos estão no portal da transparência.



As prefeituras de Laje do Muriaé, São João de Meriti e Mesquita ainda não se pronunciaram.

Operação Apneuse

As investigações, iniciadas em junho de 2020, tiveram o apoio do Ministério Público Federal (MPF), Controladoria-Geral da União (CGU) e ANVISA, apontando um prejuízo de aproximadamente R$ 2 milhões aos cofres públicos.