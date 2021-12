Trem da Supervia - REGINALDO PIMENTA/AGENCIA O DIA

Publicado 15/12/2021 06:17 | Atualizado 15/12/2021 13:52

Rio - Os trens do ramal Saracuruna circularam com atrasos na manhã desta quarta-feira (15). O problema aconteceu por conta de furtos de cabos nas proximidades da estação de São Cristóvão. A circulação foi normalizada às 8h50.

O trecho Central e Gramacho foi o que apresentou atrasos, com intervalo médio de 15 minutos entre as chegadas dos trens. No trecho entre Gramacho e Saracuruna, o intervalo médio foi de 23,5 minutos.

Os ramais Belford Roxo, Japeri e Santa Cruz operam sem problemas nesta quarta.