Corpo de mulher é encontrado na porta de uma fazenda na Zona Oeste do RioReprodução WhatsApp O DIA

Publicado 15/12/2021 12:35 | Atualizado 15/12/2021 12:37

Rio - O corpo de uma mulher foi encontrado, na manhã desta quarta-feira, na Estrada de Paciência, no bairro Cosmos, Zona Oeste do Rio. De acordo com relato de moradores, a mulher, que ainda não teve a identidade revelada, parecia que tinha saído do salão de beleza, pois ainda estava com um produto no cabelo.

A Polícia Militar informou que foi acionada para a ocorrência e no local se deparou com o corpo de uma mulher. Segundo a corporação, a área foi isolada e a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) acionada.

De acordo com a DHC, a perícia já foi realizada no local e os agentes agora fazem diligências para esclarecer os motivos e a autoria do crime.