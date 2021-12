Novo coronavírus - Reprodução

Publicado 15/12/2021 22:19 | Atualizado 15/12/2021 22:20

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta quarta-feira, 1.349.564 casos confirmados e 69.303 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 13 novos casos e 13 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,14%, a maior do país.



Entre os casos confirmados, 1.279.446 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 9,1%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 7,0%.

Pelo terceiro dia, o sistema do Ministério da Saúde apresenta instabilidade . Por causa do problema causado por um novo ataque hacker, é possível que os dados desta quarta-feira do Painel de monitoramento da Covid-19 sejam atualizados no futuro.

Na madrugada de segunda-feira, funcionários da pasta ficaram sem acesso ao e-mail corporativo, a rede de telefonia e a intranet. Segundo o portal R7, os servidores foram surpreendidos com o bloqueio do sistema e não conseguiram acessar sequer os usuários dos computadores para atualizar informações sobre a pandemia da covid-19, atender a demanda dos estados e avaliar informações de saúde em geral.

Ao longo de 2021, o estado do Rio registrou 430 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por influenza. Entre os casos, 104 não haviam se vacinado, e somente 46 haviam recebido a aplicação. A vacinação foi ignorada ou não informada em 280 casos.