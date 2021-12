Homem é encontrado morto dentro de caminhão no viaduto da Posse, em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 15/12/2021 19:21

Rio - Um homem foi morto a tiros dentro de um caminhão, embaixo do viaduto da Posse, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na tarde desta quarta-feira. Agentes da Polícia Rodoviária Federal encontraram o corpo da vítima por volta das 16h10, no km 179, sentido Centro do Rio. Ainda não há informações sobre a identidade do motorista e nem dos autores do crime.



Equipes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) estão realizando diligências e acompanhando a perícia em busca de informações que ajudem a esclarecer os fatos e identificar a autoria do crime.

De acordo com informações preliminares, o motorista estava dentro do caminhão aguardando o reboque quando foi assassinado. Por volta das 18h30 o corpo da vítima ainda estava no local.