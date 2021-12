Publicado 16/12/2021 00:00

Com regras realmente restritas e sem nenhum novo surto da Covid-19, a postura do prefeito Eduardo Paes em manter o Carnaval na Sapucaí é coerente. Centenas de pessoas e famílias se envolvem na festa. Para muitos, é a principal renda do ano.

A aprovação na Câmara do projeto BR do Mar é um avanço para quebrar um pouco da dependência do transporte rodoviário e reduzir os custos desse setor.