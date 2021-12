Segurança de vereador é assassinado a tiros em Duque de Caxias - Divulgação

Segurança de vereador é assassinado a tiros em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 15/12/2021 12:54

Rio - A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) ouve nesta quarta-feira (15) testemunhas que podem ajudar a esclarecer o assassinato de Glaucio Ferreira, ex-segurança do vereador Claudio Thomaz (PODE). Ele foi morto a tiros de pistola e fuzil, na última sexta-feira, enquanto estava dentro de uma BMW blindada, no bairro itatiaia, em Duque de Caxias. O veículo foi atingido por aos menos 63 disparos.

Em nota, a Polícia Civil informou que a "perícia no local foi realizada e a investigação está em andamento".

De acordo com as investigações, o carro usado pelos suspeitos seria clonado. No local do crime, agentes da Polícia Civil encontraram 51 estojos de munição de fuzil calibre 5.56 e 12 estojos de pistola .45. A DHBF segue em diligência para identificar os autores do homicídio.

Em um vídeo gravado por uma câmera de segurança e captado pela especializada, é mostrado o momento exato da execução de Glaucio. Nas imagens, a vítima aparece entrando em seu carro quando um homem armado usando uma touca ninja se aproxima e efetua diversos disparos. Alguns deles atingiram o blindado, já outros pegaram no ex-segurança, que morreu na hora. Em seguida o executor entra em outro veículo e foge do local

Confira o vídeo:

Câmera de segurança flagra momento da execução de ex-segurança do vereador Claudio Thomaz, em Duque de Caxias.



Divulgação#ODia pic.twitter.com/Ih2A7jVZ7q — Jornal O Dia (@jornalodia) December 15, 2021





Vereadores assassinados em Duque de Caxias

Em março deste ano, o vereador Danilo Francisco da Silva, o Danilo do Mercado, e seu filho, Gabriel da Silva, de 25 anos, foram assassinados por homens encapuzados em plena luz do dia na Praça Jardim Primavera. Em setembro, o político Joaquim José Quinze Santos, o Quinzé, também foi executado. Ele tinha 66 anos e era ex-policial militar.

Em outubro, o vereador Alexsandro Silva Faria, conhecido como Sandro do Sindicato, do Solidariedade, foi assassinado quando dirigia uma van, na estrada São João-Caxias. Os peritos recolheram cápsulas de fuzil.

Até hoje, nenhum dos casos foi solucionado. Uma das linhas de investigação da polícia é motivação política.



Com a morte de Sandro, já são 26 os políticos assassinados no estado do Rio desde 2018. Só na Baixada Fluminense, desde 2016, foram contabilizadas 29 mortes de pessoas ligadas à política na região. De acordo com a polícia, boa parte dos crimes tem relação com disputas que envolvem milícias. Em 2020 a Polícia Civil criou uma força-tarefa para investigar a suspeita de exclusividade de curral eleitoral em área de atuação de grupos paramilitares.