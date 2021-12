Segurança de vereador é assassinado a tiros em Duque de Caxias - Reprodução

Segurança de vereador é assassinado a tiros em Duque de CaxiasReprodução

Publicado 10/12/2021 11:04 | Atualizado 10/12/2021 11:15

Duque de Caxias - Um ex-segurança do vereador Claudio Thomaz foi assassinado a tiros, na manhã desta sexta-feira, 10, no bairro Itatiaia, na localidade conhecida como Ponto de Briga. De acordo com as primeiras informações, a vítima, identificada como Glauco Ferreira, estava em um carro BMW blindado, quando foi atingido pelos disparos. Ele morreu na hora. A ação criminosa ocorreu na Rua Guandu.

A Polícia Militar confirmou o homicídio, de autoria e motivação desconhecidas. Equipes do 15° BPM (Duque de Caxias) foram acionadas e isolaram a área. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada para o local.

A Polícia Civil ainda não se pronunciou sobre o caso.

Vereadores assassinados

Em março deste ano, Danilo Francisco da Silva, o Danilo do Mercado, e o filho dele, Gabriel da Silva, de 25 anos, foram assassinados por homens encapuzados. Em setembro, o vereador Joaquim José Quinze Santos, o Quinzé, também foi executado. Ele tinha 66 anos e era ex-policial militar. Em outubro, o vereador Alexsandro Silva Faria, conhecido como Sandro do Sindicato, do Solidariedade, foi assassinado quando dirigia uma van, em Duque de Caxias. Os peritos recolheram cápsulas de fuzil.

Até hoje, nenhum caso foi solucionado. Uma das linhas de investigação da polícia é motivação política.