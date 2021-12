Governador Cláudio Castro e Prefeito Washington Reis inauguram primeiro Restaurante do Povo em Caxias - PHILIPPE LIMA / DIVULGAÇÃO

Publicado 10/12/2021 15:09

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Duque de Caxias, através do Departamento Municipal de Políticas de Promoção de Igualdade Racial e Direitos Humanos Individuais Coletivos e Difusos (DEMPPIRD), celebrará, na próxima segunda-feira (13), às 10h30, o Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

O evento será realizado no Restaurante do Povo, no Centro de Duque de Caxias, e vai contar com a presença do Papai Noel, personagens infantis, alunos das escolas da rede municipal de ensino, convidados e autoridades.

"A pauta de Direitos Humanos é fundamental para nossa Secretaria. Inclusive contamos com a pasta exclusiva de Direitos Humanos, administrada pelo subsecretário Janyr Menezes. Os valores defendidos pela Declaração são os mesmos que defendemos e, por isso, esse evento é tão importante", afirmou o secretário Marcus Vinicius Boquinha.

O evento conta com apoio do Centro de Cidadania LGBTI Baixada I, Grupo Pluralidade & Diversidade, das Secretarias de Educação, Cultura e Turismo, além do Governo do Estado do Rio de Janeiro.