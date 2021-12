Caxias Shopping retoma temporada de shows gratuitos - Divulgação

Publicado 09/12/2021 16:19

Duque de Caxias - Neste fim de ano, o Caxias Shopping está retomando a programação de shows gratuitos. Com o projeto Palco Caxias Shopping, a praça de alimentação do empreendimento se transforma em um ponto de encontro para os clientes aproveitarem o happy hour, com muita descontração e ótima gastronomia, ao som de uma boa música ao vivo. Os shows acontecem todas às sextas-feiras, sempre às 19h30.

Na temporada de apresentações especiais de dezembro, o repertório vai abordar, a cada semana, um estilo diferente: Sertanejo, Pop e Samba. Nesta sexta, 10/12, é a vez do artista sertanejo carioca Ugo comandar a festa com os principais sucessos do gênero no Brasil, além de músicas autorais. Já no dia 17/12, quem passar pela praça de alimentação do Caxias Shopping vai curtir o melhor do Pop nacional e internacional com a Banda Bis.

Para fechar o ano em alto astral, no dia 30/12, o convidado especial será o músico Reizilan Cartola Netto, neto do grande sambista Cartola, um dos compositores mais importantes do país. A apresentação será realizada excepcionalmente na quinta-feira, para celebrar a chegada do Ano Novo com repertório recheado dos grandes clássicos do samba.

Palco Caxias Shopping

Dia 10/12 - Sexta - Ugo - Sertanejo

Dia 17/10 - Sexta - Banda Bis - Pop Nac. & Int.

Dia 30/12 - Quinta - Reizilan Cartola Netto - Samba (Obs. Neto de Cartola) *

*ATENÇÃO: excepcionalmente no dia 30, o show será na quinta-feira em celebração ao Ano Novo.

ENTRADA GRATUITA