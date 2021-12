Washington Reis participa de agenda com governador Cláudio Castro, em Caxias - Divulgação

Washington Reis participa de agenda com governador Cláudio Castro, em CaxiasDivulgação

Publicado 09/12/2021 16:13

Duque de Caxias - O governador Cláudio Castro e o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, cumpriram uma série de compromissos no município da Baixada Fluminense. Juntos, inauguraram equipamentos públicos, visitaram obras e locais em fase final de construção e anunciaram a reforma de várias unidades. Além disso, as autoridades assinaram documentos de municipalização de unidades de saúde fundamentais e de grande demanda da cidade, como as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) do Sarapuí e Parque Lafaiete.



A agenda teve início no bairro Sarapuí, onde foi feito o lançamento do Centro Tecnológico de Duque de Caxias. Na mesma região, seguiram para a UPA, para a assinatura do Termo de Convênio de Municipalização da unidade pública e foram recebidos por muitos moradores. Logo após, deram início as obras de recapeamento e iluminação em led da Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, a antiga Avenida Presidente Kennedy. Em seguida, os gestores foram ao Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC) a fim de realizarem o lançamento de obras de reforma geral da unidade.

Washington Reis participa de agenda com governador Cláudio Castro, em Caxias Divulgação



O governador Cláudio Castro declarou que tem muito orgulho em verificar que o governo municipal possui um olhar atento para a saúde. Ele ainda afirmou que é muito grato pela parceria firmada com o município de Duque de Caxias e finalizou parabenizando os servidores públicos da área da saúde. O governador Cláudio Castro declarou que tem muito orgulho em verificar que o governo municipal possui um olhar atento para a saúde. Ele ainda afirmou que é muito grato pela parceria firmada com o município dee finalizou parabenizando os servidores públicos da área da saúde.

“É uma alegria enorme quando eu venho ao município de Duque de Caxias e vejo como um equipamento público é tão bem cuidado e bonito como o Hospital Moacyr do Carmo. Ele está sempre limpo e com tudo funcionando. Com muita felicidade anuncio o investimento financeiro para obras, renovação e manutenção dos equipamentos e mobiliários”, declarou o governador Cláudio Castro.



O prefeito Washington Reis lembrou que inaugurou o HMMRC em 2008 e ressaltou que, depois de 13 anos de funcionamento, a unidade já salvou muitas vidas. Na oportunidade, Reis agradeceu ao governador pela parceria e frisou que estavam cumprindo uma agenda de cotidiano.

Washington Reis participa de agenda com governador Cláudio Castro, em Caxias Divulgação

“Isso tudo faz parte do nosso dia a dia. Nosso compromisso diário é com a população da nossa cidade, com o bem-estar, a saúde, a qualidade de vida, a educação e tudo o que os caxienses precisam. Nós conhecemos o nosso povo, a sua realidade e as suas necessidades”, explicou Washington Reis.



Cumprindo a agenda de compromissos na cidade, o governador e o prefeito visitaram o Hospital Veterinário Municipal de Duque de Caxias, no segundo distrito. A unidade atenderá a cães e gatos e conta com uma sala de Raio-X, duas salas de cirurgia, área de internação, cinco consultórios, sanitários com acessibilidade, sala de curativo e vacinação. Em seguida, a comitiva inaugurou a UBS Figueira e visitou também o Hospital Infantil de Parada Angélica. Finalizando a agenda, seguiram para inauguração da praça do bairro Vila Canaã, que ganhou um grande conjunto de obras de infraestrutura e uma Unidade Básica de Saúde.