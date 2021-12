Audiência pública na Cãmara de Vereadores de Caxias - Divulgação

Publicado 10/12/2021 14:13 | Atualizado 10/12/2021 14:15

Duque de Caxias - Os vereadores Alex Freitas (SD), Alex da Juliana do Táxi (MDB), Catiti (Avante) e Zezinho do Mineirão (PSL) manifestaram-se, na última sessão plenária, sobre a Empresa Águas do Rio que, no último mês, assumiu efetivamente, no lugar da Cedae, os serviços de água e esgoto em 27 cidades fluminenses, entre elas, Duque de Caxias.



A sessão foi presidida, em parte, pelo vereador Claudio Thomaz (DEM) e secretariada pelo vereador Nivan Almeida (PT) que fez a leitura do Expediente do Dia. Constavam na pauta, mensagens do prefeito, projetos de Decretos Legislativos, de Lei Complementar, indicações e requerimentos. Dezenove Projetos de Leis, de iniciativa do Legislativo, foram vetados totalmente, pelo Executivo.



Um deles, de nº 027/2021, era sobre a criação do Comitê Municipal de Controle das ações referentes à prestação de serviços de tratamento e gestão da qualidade da distribuição de água e da coleta e tratamento de esgoto, bem como das respectivas tarifas praticadas por empresas privadas do município.

“É uma forma da gente poder discutir, em conjunto, e fiscalizar, em conjunto”, defendeu o autor da proposta, vereador Alex Freitas, apontando para a responsabilidade também da empresa Águas do Rio.



“Por enquanto, as águas são do Rio mesmo porque, em Caxias, eles têm muito trabalho pela frente, de colocar água em diversas comunidades, diversas regiões que têm que ter a tarifa social também”, disse Alex Freitas, enfatizando que o veto total foi justificado pela inconstitucionalidade da matéria. Tal fato fez com que ele sugerisse à Mesa Diretora que todos os projetos passassem pelo crivo do jurídico antes de irem ao plenário.



O vereador Zezinho do Mineirão questionou a qualidade dos materiais utilizados pela empresa. Com registros em mãos, ele chamou a atenção para a fragilidade dos mesmos que ainda estão sendo furtados por ficarem expostos nas residências. Além disso, mostrou-se indignado com as promessas.

“Têm ruas na Vila São Luiz que, há mais de 25 anos, não tem água e eles chegam com a propaganda enganosa lá dizendo que a água vai chegar”.



Já o vereador Alex da Juliana do Táxi reforçou pedido ao presidente Celso do Alba (MDB) para que a audiência pública com representantes da empresa Águas do Rio aconteça o mais rápido possível.

“Não podemos mais aguentar esse descaso que a Águas do Rio está fazendo com o nosso contribuinte daqui da Baixada Fluminense, em especial, em Duque de Caxias”.