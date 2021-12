Bolsão d'água na Avenida Brasil. Foto de 01/11/2021 - Marcos Porto/Agencia O Dia

Bolsão d'água na Avenida Brasil. Foto de 01/11/2021Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 15/12/2021 13:24 | Atualizado 15/12/2021 13:47

Rio - Vem chegando o verão, e com ele a temporada de chuvas rápidas, mas suficientemente fortes para causarem prejuízos na cidade. Foi assim no último domingo (12), quando a chuva ocasionou mais de 100 ocorrências de quedas de árvore e bolsões d'água na capital, e na terça (14), quando inundou ruas e casas em Nova Iguaçu. Para a tarde desta quarta-feira (15), há previsão de mais pancadas de chuva.

Segundo o Alerta Rio, áreas de instabilidade, junto com o calor e a alta umidade, deixarão o tempo nublado. Há previsão de pancadas de chuva isoladas, de intensidade moderada a forte, no fim da tarde. A chuva pode vir acompanhada de raios e rajadas de vento moderado (até 51,9 km/h) a forte (até 76 km/h). Os termômetros seguirão no estilo prévia do verão, com máxima prevista de 35º C.

Com a possibilidade de uma nova chuva potente, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, alertou à população pelas redes sociais. "Informação importante: temos previsão de chuva forte hoje mais para a tarde/noite. Trata-se de uma previsão mas não custa aqui deixar um lembrete: Caso ela aconteça, pedimos que permaneçam em locais seguros e deixem de se deslocar pela cidade até que as coisas melhorem", escreveu o prefeito.

Os últimos dias de primavera serão chuvosos: o tempo segue assim de quarta até domingo (19), com variações entre pancadas de intensidade moderada e chuva mais fraca. O verão começa no próximo dia 21, terça-feira, e vai até o dia 20 de março de 2022.

Nova Iguaçu em atenção

A Defesa Civil de Nova Iguaçu informou que o município retornou para o estágio de atenção às 9h desta quarta, por conta da previsão de pancadas de chuva moderada a forte para a tarde e noite.

Na tarde de quarta, ruas de diferentes bairros como Jardim Nova Iguaçu, Posse, Miguel Couto e Vila de Cava alagaram. Na Posse, moradores gravaram um vídeo de um homem que chega a remar no caiaque durante a chuva.