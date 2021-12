Agentes da especializada identificaram e localizaram o homem apontado como autor do crime baseado em análise de depoimentos - Divulgação/Polícia Civil

Agentes da especializada identificaram e localizaram o homem apontado como autor do crime baseado em análise de depoimentosDivulgação/Polícia Civil

Publicado 15/12/2021 12:43 | Atualizado 15/12/2021 13:21

Rio - Um homem identificado como Fabiano Santos Conceição foi preso nesta quarta-feira pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) acusado de assassinato. De acordo com a polícia, Fabiano matou asfixiado um homem que teria dado em cima de sua ex-companheira. Luís Alberto Camilo da Silva foi morto no dia 9 de setembro deste ano, no bairro Jóquei, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio.

Ainda segundo a especializada, de acordo com depoimentos obtidos, foi possível encontrar contradições e identificar uma nova testemunha, uma mulher que já havia tido envolvimento com o acusado e que se relacionava com a vítima. Segundo ela, Fabiano já tinha desavenças com Luís Alberto por conta de ciúmes da ex-companheira.

A mulher contou que, na madrugada do crime, Fabiano teria batido na janela de seu quarto, mas demorou a reconhecê-lo. Ele teria mandado que ela se abrigasse em um quarto com os filhos e, depois, entrado com um comparsa no quarto em que a vítima dormia. No depoimento, ela diz que Fabiano saiu poucos minutos depois, aparentemente já arrastando o corpo de Luís Alberto.

Fabiano foi confrontado por agentes da DHNSG e confessou ter matado Luís Alberto por asfixia depois de amarrar seus braços e pernas, tendo "envelopado seu rosto" com fita e aguardado até a morte do homem. Ele irá responder por homicídio qualificado com impossibilidade de defesa da vítima.

O corpo de Luis Alberto Camilo foi encontrado no dia 9 de setembro, em um terreno baldio em frente à casa onde ele foi atacado, coberto por uma manta, vestido com bermuda e camisa e com o rosto envolto por fita adesiva, obstruindo as vias respiratórias.

Na época, a esposa da vítima teria alegado que o marido estava envolvido com o tráfico de drogas da região e teve um problema com uma facção, por isso estava escondido em casa há dois dias.