PF prende mulher com cocaína diluída em cachaça no GaleãoDivulgação

Publicado 15/12/2021 07:27 | Atualizado 15/12/2021 10:23

Rio - Uma mulher, de 29 anos, foi presa na noite desta terça-feira ao tentar embarcar com cocaína diluída em cachaça no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. De acordo com a Polícia Federal, a passageira é de Macapá e tinha como destino Toulouse, na França.

Os agentes da PF e da Receita Federal apreenderam cerca de 5 kg de cocaína diluídos dentro de garrafas de cachaça. Eles misturaram o líquido a uma substância que fica azul quando reage com a cocaína, comprovando a presença da droga.

A mulher, que não teve a identidade revelada, foi conduzida à Superintendência da Polícia Federal no Rio e será encaminhada ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça Federal. Ela responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão.