Material recuperado após ação da PMDivulgação

Publicado 15/12/2021 08:51

Rio - Um suspeito ficou ferido durante uma troca de tiros com policiais do 41ºBPM (Irajá), na noite desta terça-feira. O confronto teve início depois que os agentes foram informados sobre um assalto a um ônibus, durante um patrulhamento na Avenida Pastor Martin Luther King Júnior, altura do bairro Pavuna, na Zona Norte do Rio.

Criminoso é preso em flagrante por policiais do #41BPM, após roubar passageiros de um ônibus da Linha 541, no final da noite de ontem. Com ele, uma pistola foi apreendida e objetos roubados recuperados. pic.twitter.com/dB6bJxGMrP — @pmerj (@PMERJ) December 15, 2021

A equipe iniciou buscas nas proximidades e dois homens em atitude suspeita foram vistos, segundo a PM. Ao perceber a aproximação da equipe policial um dos suspeitos atirou dando início ao tiroteio. Um dos homens foi alcançado e socorrido ao Hospital Estadual Albert Schweitzer, em Realengo, Zona Oeste. Uma pistola calibre 380, um carregador e munições foram apreendidos.

Objetos pessoais das vítimas foram recuperados. O outro suspeito conseguiu fugir. Ocorrência encaminhada para a 27ª DP (Vicente de Carvalho).