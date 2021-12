Ataque em Itaboraí - Redes Sociais

Publicado 14/12/2021 11:41 | Atualizado 14/12/2021 11:57

Rio - Os corpos de Júlio César do Nascimento, Joelson Ferreira Conceição e José Roberto Silva, três das cinco vítimas do ataque a tiros que aconteceu no último domingo (12), em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio, serão sepultados nesta terça-feira (14), no Cemitério Municipal São João Batista, no Centro da cidade. O enterro de Jonas Nunes, que era cadeirante, acontecerá na próxima quinta-feira (16), no mesmo local. Já o policial civil e ex-vereador Wellington Emerick foi sepultado nesta segunda-feira (13), no Cemitério Parque da Paz, no bairro do Retiro. O velório ocorreu na Câmara de Vereadores de Itaboraí.Familiares e amigos se despedem de Júlio César desde as 11h30. Em publicações nas redes sociais, uma sobrinha lamentou a morte de Júlio e disse ainda não acreditar no que aconteceu com o tio. "Estou em choque, aliás, toda família está. Que tragédia.. E todos vamos sentir sua falta todos os dias, tio! Não é justo alguém tão incrível como você simplesmente ir embora, partir deste mundo para sempre", desabafou a sobrinha, que o descreveu como um homem "admirável, honrado, respeitável e de bem" e afirmou que ele "cumpriu com primor a sua missão"."Não consigo acreditar que você não está mais entre nós, que já não ouviremos suas gargalhadas e suas piadas, que já não teremos sua alegria e vitalidade trazendo felicidade para as nossas vidas (...) Sentiremos muitas saudades, mas o sentimento da sua presença será constante entre nós pelo legado que você nos deixou", escreveu ela.A despedida a Joelson está marcada para às 13h e, às 14h, parentes dão o último adeus à José Roberto. As cinco vítimas estavam em um bar no bairro São Joaquim, na tarde de domingo, quando ao menos quatro criminosos fortemente armados dispararam contra quem estava no estabelecimento. Uma câmera de segurança da Rua José Leandro, onde o crime aconteceu, registrou a ação, que durou cerca de 30 segundos. Nas imagens, é possível ver cerca de sete pessoas sentadas no bar, quando um homem levanta assustado, seguido pelos outros. Na correria, um deles cai e não se levanta mais. O vídeo mostra ainda um criminoso efetuando os disparos, enquanto outras pessoas tentam se esconder.