Leniel Borel e o filho Henry - Arquivo pessoal

Leniel Borel e o filho HenryArquivo pessoal

Publicado 14/12/2021 17:44 | Atualizado 14/12/2021 19:21

"Não havia nenhuma equimose no corpo da criança, nenhuma lesão. Eu penteei o cabelo dele umas três, quatro vezes, e não havia nenhum ferimento. Os médicos e enfermeiras também não relataram ferimentos. Depois, o corpo vai para o IML e o laudo sai com 23 lesões. Alguém está mentindo, ou o pessoal do hospital ou os peritos do IML"", disse Jairo.

Leniel, por sua vez, afirmou que a fala do Coronel é mentirosa. "O laudo está lá falando das lesões. Eu vi meu filho lesionado no nariz, no braço, no fígado. Todo mundo da Rede D'Or se comunicou e falava do meu filho como uma criança que chegou cheio de hematomas e marcas no hospital. Eu vi. Se ele está falando que não viu, é uma grande mentira".

Ao finalizar, o pai de Henry explica como estão sendo os oito meses longe do filho. "Todos os dias são de luta, de tristeza. Eu luto contra a depressão. Espero que a gente consiga vir a justiça sendo feita com aqueles dois monstros. Que eles saiam daí presos de maneira proporcional à brutalidade que fizeram".