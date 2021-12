Cidade do Rio entra em estágio de mobilização nesta quarta-feira (15) - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 15/12/2021 16:09 | Atualizado 15/12/2021 18:25

Rio - O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informou que o município entrou em estágio de mobilização, às 15h35 desta quarta-feira, devido à previsão de pancadas de chuva moderada a forte para as próximas horas na cidade. É a segunda vez, em menos de 24 horas , que o município entra neste estágio, que é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade.

No momento, núcleos de chuva atuam sobre Duque de Caxias, com deslocamento em direção à Zona Norte da cidade, podendo atingir principalmente a região da Ilha do Governador e Penha. O Alerta Rio divulgou que houve registro de chuva forte na estação Estrada Grajaú/Jacarepaguá e chuva fraca na estação Recreio dos Bandeirantes.

Outros núcleos começam a se formar sobre o Maciço da Pedra Branca. Ainda de acordo com o Alerta Rio, para as próxima horas, há previsão de pancadas de chuva moderada a forte nas regiões citadas acima. Por conta do calor e alta umidade, há chances de formação de núcleos de chuvas em outros pontos da cidade do Rio.

CHUVA | Registros de chuva nos últimos 15 minutos, 1 hora e 24 horas (em mm). pic.twitter.com/2QBn2O0kTI — Sistema Alerta Rio - Prefeitura do Rio (@AlertaRio) December 15, 2021



Na última terça-feira, a Baixada Fluminense teve estragos por causa da chuva. Bolsões d'água foram registrados em diversas ruas dos bairros Jardim Iguaçu e Jardim Primavera. Com a possibilidade de uma nova chuva potente, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, alertou à população pelas redes sociais. "Informação importante: temos previsão de chuva forte hoje mais para a tarde/noite. Trata-se de uma previsão mas não custa aqui deixar um lembrete: Caso ela aconteça, pedimos que permaneçam em locais seguros e deixem de se deslocar pela cidade até que as coisas melhorem", escreveu o prefeito.

Recomendações:

. Siga sua rotina;

. Acompanhe a previsão do tempo do Alerta Rio e suas atualizações.

. Mantenha-se informado através dos meios de comunicação e canais oficiais do COR;

. Todos os cidadãos devem se cadastrar no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS. Basta

enviar o CEP de casa para o nº 40199, por mensagem de texto. É gratuito!

. Baixe o aplicativo do COR, disponível em Android ou iOS;

. Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).