A doença da raiva é contagiosa e sem cura, podendo infectar humanos. - Divulgação

A doença da raiva é contagiosa e sem cura, podendo infectar humanos.Divulgação

Publicado 15/12/2021 15:44 | Atualizado 15/12/2021 15:46

Rio - A respecagem de vacinação antirrábica para cães e gatos começa neste sábado, 18, nos bairros de Abolição, Bonsucesso, Ilha do Governador, Pavuna, Penha, Rio Comprido e Tomás Coelho, Zona Norte do Rio. A iniciativa é uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS) com o Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária (Ivisa). A raiva é uma doença sem cura e letal, que pode infectar humanos, sendo importante vacinar os bichos de estimação.

Os postos funcionarão das 9h às 16h, nos seguintes endereços:



- Clínica da Família Estácio de Sá - Rua do Bispo, 159, Rio Comprido

- Clínica da Família Luiz Célio Pereira - Rua da Abolição, 303, Abolição

- Paróquia Nossa Senhora de Bonsucesso de Inhaúma - Ria Olga, 21, Bonsucesso

- Clínica da Família Herbert de Souza - Avenida Pastor Martin Luther King Júnior, 4.776, Tomás Coelho

- Esquina da Rua do Cajá com a Rua Doutor Luis Gaudie Ley, Pavuna

- Associação de Moradores do Dendê - Rua Tupinambá, s/n, Ilha do Governador

- CMS Parque Royal - Rua Jornalista Alaíde Pires, 25, Portuguesa, Ilha do Governador

- Associação de Moradores Nossa Senhora das Graças - Rua Monjolos, 618, Pitangueiras, Ilha do Governador

- Esquina da Rua Zurique com a Rua Ebro, largo do mototáxi, Ilha do Governador