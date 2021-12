Premiação foi entregue nesta quarta-feira, no Planetário, na Gávea - Divulgação

Publicado 15/12/2021 14:49 | Atualizado 15/12/2021 15:44

Nesta quarta-feira foi realizada a premiação dos alunos vencedores da primeira Olimpíada Carioca de Matemática do Rio (OCM). A cerimônia aconteceu no Planetário, na Gávea. A olimpíada é voltada para todos os alunos matriculados na rede que estão cursando do 2º ao 9º ano e o Carioca II.



O propósito da Olimpíada é estimular a aprendizagem em matemática, engajar e identificar talentos, e também oferecer uma competição saudável para os estudantes da rede. Entre as premiações, 42 estudantes foram contemplados com viagens à Disney e à Agência Espacial Americana (Nasa), nos Estados Unidos. Também foram oferecidos como prêmio cursos de programação, notebooks, viagem internacional de formação para os professores, medalhas, placa comemorativas e laboratórios maker no valor de R$ 60 mil para as 11 escolas com o maior número de alunos premiados.

fotogaleria

A Olimpíada Carioca de Matemática do Rio é uma realização da Secretaria Municipal de Educação do Rio em parceria com o Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA.

Premiações:



- 42 alunos premiados com viagens à Disney + Nasa e Laptops, cursos de programação e cursos de inglês (10 primeiros de cada ano escolar de 6º ao 9º + Carioca) + medalhas de ouro.



- 40 alunos premiados com laptops, cursos de programação e de inglês (10 primeiros de cada ano escolar de 2º ao 5 anos) + medalhas de ouro.



- 1 professor de cada ano escolar (8) + 1 diretor do ‘Fundamental 1’ + 1 diretor do ‘Fundamental 2’ premiados com uma viagem internacional de formação.



- Uma escola por CRE premiada com um laboratório maker.



- 50 escolas premiadas com placas comemorativas de equidade de gênero pelos resultados de excelência e equidade.