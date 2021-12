Julgamento do caso Henry Borel - Cleber Mendes/Agência O Dia

Julgamento do caso Henry BorelCleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 15/12/2021 13:57 | Atualizado 15/12/2021 16:31



Rio - Primeira testemunha ouvida na audiência de instrução e julgamento do caso Henry , nesta quarta-feira (15), o diretor do Departamento-Geral de Polícia da Capital, Antenor Lopes, defendeu a tecnicidade do trabalho da Polícia Civil e do delegado Henrique Damasceno que presidiu o inquérito. Antenor foi arrolado como testemunha de defesa de Monique Medeiros, mãe da vítima. O depoimento durou aproximadamente 1h30.

Antenor Lopes reforçou, questionado pelo promotor Fabio Vieira, que não houve combinação interna na Polícia Civil para que o caso ficasse com uma ou outra delegacia. O diretor do Departamento-Geral de Polícia da Capital classificou Damasceno como "seríssimo, incorruptível e insugestionável". Antenor ressaltou que o delegado Henrique Damasceno é avesso à imprensa e por esse motivo não ambicionaria assumir a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), cargo que ocupa atualmente.

Delegado Henrique Damasceno da Policia Civil do Rio de Janeiro Daniel Castelo Branco



A defesa de Monique Medeiros insistiu nos questionamentos ao diretor do Departamento-Geral de Polícia da Capital, Antenor Lopes, que supervisionou as investigações do caso. A defesa repetidamente perguntou porque o caso não foi remetido para a Delegacia de Homicídios, tendo permanecido na distrital.



"Em momento nenhum esse inquérito foi para a DH. Henrique me consultou sobre o caso, inicialmente, reportando que era um caso sensível. Ele questionou se seria o caso de remeter à especializada. Mas, o fato foi registrado como violência doméstica, não tinha motivo para o processo ir para a DH. Então, (falei ao Henrique) que a atribuição era sua", afirmou Antenor.



A insistência da defesa chegou a provocar a intervenção da magistrada Machado Louro, que ponderou que o delegado já havia respondido à pergunta.



Onze testemunhas estão relacionadas para serem ouvidas no plenário do II Tribunal do Júri, no Tribunal de Justiça do Rio nesta quarta-feira. Caso haja faltas, outras pessoas podem ser arroladas para depor. Entre os depoimentos previstos para hoje estão os de Rosângela Medeiros, mãe de Monique, e Bryan Medeiros, irmão da professora. A babá de Henry, Glauciene Ribeiro Dantas, é a segunda a depor nesta quarta-feira. A defesa de Monique Medeiros insistiu nos questionamentos ao diretor do Departamento-Geral de Polícia da Capital, Antenor Lopes, que supervisionou as investigações do caso. A defesa repetidamente perguntou porque o caso não foi remetido para a Delegacia de Homicídios, tendo permanecido na distrital."Em momento nenhum esse inquérito foi para a DH. Henrique me consultou sobre o caso, inicialmente, reportando que era um caso sensível. Ele questionou se seria o caso de remeter à especializada. Mas, o fato foi registrado como violência doméstica, não tinha motivo para o processo ir para a DH. Então, (falei ao Henrique) que a atribuição era sua", afirmou Antenor.A insistência da defesa chegou a provocar a intervenção da magistrada Machado Louro, que ponderou que o delegado já havia respondido à pergunta.Onze testemunhas estão relacionadas para serem ouvidas no plenário do II Tribunal do Júri, no Tribunal de Justiça do Rio nesta quarta-feira. Caso haja faltas, outras pessoas podem ser arroladas para depor. Entre os depoimentos previstos para hoje estão os de Rosângela Medeiros, mãe de Monique, e Bryan Medeiros, irmão da professora. A babá de Henry, Glauciene Ribeiro Dantas, é a segunda a depor nesta quarta-feira.

Relembre o caso



Henry Borel tinha 4 anos e morreu na madrugada do dia 8 de março deste ano, após dar entrada na emergência do Hospital Barra D'Or, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. As investigações e os laudos da Polícia Civil apontaram que a criança morreu em decorrência de agressões e torturas.



O padrasto, Dr. Jairinho, e a mãe do menino, Monique Medeiros, foram indiciados pelo crime. O casal responde pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, tortura e coação de testemunhas. Para a polícia, a mãe de Henry Borel era conivente com as agressões do namorado contra o filho.