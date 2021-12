Bope realiza treinamento na CCR Barcas - Divulgação

Publicado 15/12/2021 15:37

Rio - Policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) realizaram, na manhã desta quarta-feira (15), um treinamento tático para retomada de embarcação. A atividade aconteceu em parceria com a CCR Barcas e teve como objetivo a preparação da tropa de elite da Polícia Militar contra atentados com reféns. O treinamento policial ocorreu após o horário de rush da manhã, não causando alteração na operação do transporte aquaviário.

Segundo a CCR Barcas, os militares envolvidos no treinamento receberam orientações sobre as peculiaridades das embarcações para simularem a retomada em caso de qualquer ocorrência durante a navegação na Baía de Guanabara. Durante a ação, 18 policiais usaram a embarcação Netuno para abordar e retomar o controle da embarcação Urca III, que estava parada na enseada de Jurujuba, após ter sido supostamente sequestrada por um homem com problemas mentais.



"A CCR Barcas tem como prioridade a segurança dos passageiros. Sendo assim, ficamos muito satisfeitos em poder contribuir com o Bope na preparação dos policiais. Esse tipo de treinamento faz parte de uma série de simulados em parceira com instituições como a Polícia Militar e a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro, os quais promovem o aperfeiçoamento da nossa equipe", disse Diego Félix, Gestor de Operações Náuticas e do Centro de Controle Operacional (CCO) da CCR Barcas.