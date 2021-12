Casos da variante ômicron do coronavírus são 'leves' em sua maioria, segundo a Agência Europeia de Medicamentos - Reprodução

Publicado 20/12/2021 14:24 | Atualizado 20/12/2021 15:48

Rio - A capital do Rio teve seu primeiro caso da variante Ômicron registrado nesta segunda-feira (20). A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A paciente que testou positivo é uma brasileira de 27 anos, residente da cidade de Chicago, nos Estados Unidos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a jovem teria vindo dos EUA, e assim que chegou ao Brasil, no último dia 13, buscou atendimento em uma unidade de saúde. Testes foram feitos e a presença da variante da covid-19 foi confirmada. A brasileira segue com sintomas leves, sob o monitoramento da Vigilância em Saúde da SMS e em isolamento domiciliar desde o dia 13. Todos os contactantes rastreados testaram negativo.

Ainda segundo a SMS, a brasileira tinha esquema vacinal com segunda dose da vacina contra covid-19 aplicada em março deste ano, não tendo tomado a dose de reforço.

Segundo o Secretário Municipal de Saúde, Daniel Soranz, a 'chegada de uma variante sempre é motivo de alerta, mas ainda não há transmissão comunitária da nova cepa no Rio'. "A recomendação é se vacinar, tomar a vacina o quanto antes! Tem que correr para o posto de saúde e tomar logo a sua dose", ressaltou o secretário ao DIA.

Apesar da chegada da variante, o secretario confirmou que, até o momento, nenhuma das comemorações de fim de ano será cancelada. "Não temos nenhuma mudança de protocolos. Nós estamos mantendo o passaporte de vacinação na cidade do Rio, e isso eu considero fundamental. É importante que os cariocas, quando completarem 5 meses após a segunda dose, voltem aos postos para tomar a terceira", explicou.

Soranz também revelou que, anteriormente, a capital teve 4 suspeitas da presença da Ômicron, que mais tarde foram descartadas.

O Ministério da Saúde divulgou, na última sexta-feira, que o Brasil tinha 19 casos confirmados da variante da covid-19. Em relação as doses aplicadas, 16 estavam com esquema vacinal completo, enquanto duas tinham apenas 1 dose e uma não apresentou informações sobre o imunizante. Com a detecção do novo caso, sobe para 20 o número de infectados no país.

