O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, destacou o investimento acima dos R$ 300 milhões nas Polícias Civil e Militar este ano - Marcos Porto/Agencia O Dia

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, destacou o investimento acima dos R$ 300 milhões nas Polícias Civil e Militar este anoMarcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 20/12/2021 16:08

Rio - O relatório divulgado nesta segunda-feira pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) apontou uma redução de 30% de homicídios dolosos caíram 30% em novembro na comparação com o mesmo mês de 2020 no estado do Rio de Janeiro. No acumulado do ano, a redução foi de 8%. Estes foram os menores valores para novembro e para onze meses. O estado registrou ainda uma queda de 28% em novembro no indicador crimes violentos letais intencionais, que engloba homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte e latrocínio. No acumulado anual, a retração foi de 7%. O indicador teve o menor valor para o mês e para o período desde 1999.

"Os números positivos refletem a prioridade desta gestão na segurança pública, com investimento em recursos humanos e materiais nas nossas polícias. Neste ano, aplicamos R$ 150 milhões na Polícia Civil e R$ 159 milhões na Polícia Militar. Foram recursos usados, por exemplo, para a compra de câmeras termográficas, coletes, fuzis, viaturas e do software israelense Cellebrite Premium, utilizado na perícia de dispositivos eletrônicos. Além disso, abrimos 1.500 vagas na PM e 400 na Polícia Civil. Após a implementação das câmeras operacionais portáteis, que licitamos também neste ano, a segurança e a transparência das operações irão aumentar. A tendência é que os resultados continuem evidentes", afirmou o governador Cláudio Castro.

Os roubos de veículo caíram 22% em novembro deste ano contra 2020. A queda foi de 7% no acumulado do ano. Este foi o menor valor para o mês e para o período desde 2012. Já os roubos de rua caíram 19% em novembro e 7% nos onze meses. O indicador também alcançou os menores patamares desde 2012. Os roubos de carga caíram 9% no acumulado anual, chegando ao menor valor desde 2013.

A diretora-presidente do ISP, Marcela Ortiz, explica que o ano de 2021 vem confirmando a tendência do estado de reduzir a ocorrência de crimes contra a vida. "Desde 2018, o estado do Rio vem registrando quedas consecutivas nos homicídios dolosos e temos quase sempre batido o menor valor da nossa série histórica. Acreditamos que isso não é acaso, mas sim fruto de um trabalho contínuo da área da segurança pública. Temos um destaque positivo também nos crimes contra o patrimônio, que vêm caindo mesmo no comparativo com o ano passado, quando o isolamento social ajudou a reduzir os valores dos roubos de rua e veículo", disse.

As polícias Militar e Civil apreenderam 28% a mais de fuzis de janeiro a novembro deste ano na comparação com 2020. No total, mais de um fuzil foi retirado das ruas por dia. No geral, as apreensões de armamentos subiram 8% no acumulado do ano e 7% no mês de novembro. Os agentes foram ainda responsáveis por mais de 60 apreensões de drogas por dia em 2021, um aumento de 5% no comparativo com os onze meses do ano passado.

As prisões em flagrante cresceram 9% nos onze primeiros meses deste ano, chegando ao total de mais de 90 prisões por dia no estado.

Principais indicadores:

- Homicídio doloso: 3.008 vítimas nos onze primeiros meses de 2021 e 228 em novembro - estes foram os menores valores para o mês e para o acumulado do ano desde 1991. Na comparação com 2020, o crime registrou redução de 8% em relação ao acumulado do ano e de 30% em relação a novembro de 2020.

- Crimes violentos letais intencionais (homicídio doloso, roubo seguido de morte e lesão corporal seguida de morte): 3.149 vítimas nos onze primeiros meses de 2021 e 242 em novembro. Este foi o menor valor para o mês desde 1999. Na comparação com 2020, o indicador registrou redução de 7% em relação ao acumulado do ano e de 28% em relação a novembro de 2020.

- Roubo de carga: 4.111 casos nos primeiros onze meses de 2021 e 360 em novembro - estes foram os menores valores para o mês e para o acumulado do ano desde 2013. Na comparação com 2020, o indicador registrou redução de 9% em relação ao acumulado do ano - chegando ao menor valor desde 2013 - e um crescimento 9% em relação a novembro de 2020.

- Roubo de rua (roubo a transeunte, roubo de aparelho celular e roubo em coletivo): 61.698 casos nos onze primeiros meses de 2021 e 4.685 em novembro - estes foram os menores valores para o mês e para o acumulado do ano desde 2012. Na comparação com 2020, o indicador registrou redução de 7% em relação ao acumulado do ano e de 19% em relação a novembro de 2020, chegando aos menores valores desde 2012.

- Roubo de veículo: 22.622 casos nos onze primeiros meses de 2021 e 1.615 em novembro. Na comparação com 2020, o indicador registrou redução de 2% em relação ao acumulado do ano e de 22% em relação a novembro de 2020, chegando aos menores valores desde 2012.

- Prisão em flagrante: 31.065 prisões efetuadas nos onze primeiros meses de 2021 e 2.710 em outubro. Na comparação com 2020, o indicador registrou aumento de 9% em relação ao acumulado do ano e de 3% em relação a novembro de 2020.

- Armas apreendidas: 6.406 apreensões nos onze primeiros meses de 2021 e 515 em novembro. Na comparação com 2020, o indicador registrou aumento de 8% em relação ao acumulado do ano e de 7% em relação a novembro de 2020.