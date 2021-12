Agência do Banco do Brasil em Belford Roxo - REPRODUÇÃO/GOOGLE

Publicado 21/12/2021 07:27 | Atualizado 21/12/2021 07:30

Rio - Criminosos tentaram assaltar na madrugada desta terça-feira (21) uma agência do Banco do Brasil no Centro de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A agência fica na Avenida Benjamin Pinto Dias, movimentada durante o dia. Os assaltantes tentaram explodir os caixas eletrônicos, mas a ação foi interrompida com a chegada da polícia e o grupo não conseguiu levar o dinheiro.

O caso aconteceu por volta das 4h. Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) faziam patrulhamento nas ruas do Centro durante a madrugada quando ouviram o alarme da agência disparar. Ao chegarem no local, perceberam a ação criminosa. Os assaltantes atiraram contra os PMs e houve tiroteio. Eles conseguiram fugir, mas não levaram qualquer valor.

O vidro da porta de entrada segue estilhaçado no chão nesta manhã de terça. Uma viatura da PM está no local para dar apoio aos funcionários e clientes que chegarem à agência. O caso foi registrado na 54ª DP (Belford Roxo)