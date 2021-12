Quatro pessoas morrem em capotagem em Itaboraí - Foto: Reprodução / Google Maps

Publicado 21/12/2021 16:56 | Atualizado 21/12/2021 17:57

Rio - Quatro pessoas morreram e uma ficou ferida, na tarde desta terça-feira, na Rodovia Rio-Santos, altura de Itaguaí. De acordo com o Corpo de Bombeiros, dois homens e duas mulheres morreram no local. Um homem, identificado como Pedro Vidal, 26 anos, foi levado para o Hospital Municipal São Francisco Xavier, no município da Região Metropolitana do Rio.

O acidente aconteceu por volta das 13h no bairro Brisa Mar, no sentido Rio de Janeiro. Agentes da Polícia Rodoviária Federal foram chamados para o local. A perícia foi acionada para investigar a capotagem do carro. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.