Publicado 23/12/2021 10:51 | Atualizado 23/12/2021 10:54

O Batalhão de Operações Especial (BOPE) realiza operações no Morro da Mineira, no Complexo do São Carlos, no Catumbi, região Central do Rio. A ação começou no início da manhã desta quinta-feira (23). Houve confronto e um homem foi baleado. De acordo com a PM, com ele, foi encontrado um fuzil.



A ação tem como objetivo coibir a atuação de criminosos na região. Em nota, a Polícia Militar afirma que, no local, as equipes foram atacadas a tiros por criminosos e houve confronto. Nas redes sociais, a PM divulgou a apreensão.

O homem ferido durante o confronto foi socorrido e levado para Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Não há informações sobre seu estado de saúde. A operação na Mineira segue em andamento.

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, nesta quinta-feira (23/12), policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) realizam operação na Comunidade da Mineira, no Complexo do São Carlos, na região Central da cidade. A ação tem como objetivo coibir a atuação de criminosos na região. No local, as equipes foram atacadas a tiros por criminosos e houve confronto. Um indivíduo portando um fuzil foi localizado ferido. Ele foi socorrido ao Hospital Municipal Souza Aguiar. Ocorrência em andamento na DH.