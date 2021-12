Passageiros desceram por uma escada com auxílio de técnicos - Reprodução Bom Dia Rio

Publicado 24/12/2021 07:42 | Atualizado 24/12/2021 07:53

Rio- Passageiros do ramal Japeri da SuperVia enfrentaram problemas na manhã desta sexta-feira (24) e tiveram que caminhar pela linha férrea. Uma composição que seguia para a Central do Brasil apresentou problemas entre as estações de Anchieta e Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte da cidade do Rio. Um homem foi atendido na linha férrea.



Segundo a empresa, o problema foi em função de uma ocorrência no sistema de energia entre as estações Japeri e Mesquita e entre Central e Deodoro. A causa foi uma tentativa de furto de cabos.



A companhia afirmou que os passageiros foram avisados pelo sistema de áudio dos trens e estações e que técnicos auxiliaram os passageiros a desembarcar por escadas e orientaram a caminhada pelos trilhos.



Equipes de resgate auxiliaram um homem que estava caído nos trilhos. A SuperVia informou que está apurando se o fato tem relação com a paralisação dos trens. Não há mais informações sobre o estado de saúde do homem.

Neste momento, a circulação do ramal é normal. Importante lembrar que a operação hoje segue a grade horária de sábados.