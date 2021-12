Publicado 24/12/2021 07:38

Rio - Dois policiais militares foram presos, nesta sexta-feira, por suspeita de extorsão a um turista sueco em Ipanema, na Zona Sul do Rio. Os cabos Leonardo Bernardes de Oliveira e Filipe Rosário usaram um mandado de prisão falso para abordar Cristtofer Robin em um hotel no bairro. O sueco, que estava no local com uma mulher, entregou dinheiro e um laptop aos PMs para 'evitar' ser preso.

No mesmo dia, os militares acessaram o computador e, após descobrirem imagens comprometedoras, voltaram a extorquir Cristoffer pedindo R$ 20 mil. O turista, então, denunciou o caso à Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat), que encaminhou o caso à 14ª DP (Leblon).

Leonardo e Filipe foram presos com duas armas de numeração raspada. A Polícia Militar informou que a corregedoria da corporação acompanha o caso, assim como a 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), e o processo para exclusão dos referidos policiais já foi aberto.