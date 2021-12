O crime aconteceu por volta das 5h, na ponte do Pontal, no Centro de Paraty. - Divulgação

O crime aconteceu por volta das 5h, na ponte do Pontal, no Centro de Paraty.Divulgação

Publicado 23/12/2021 19:21 | Atualizado 24/12/2021 10:38

Rio - Um turista paulista foi assassinado, no fim da madrugada desta quinta-feira, durante uma tentativa de assalto em Paraty, na Costa Verde do Rio. Dois menores suspeitos de terem cometido o crime foram apreendidos. A Polícia Civil apura se traficantes mataram um terceiro homem que estaria envolvido com o crime.



De acordo com as investigações da 167ª DP (Paraty), o cinegrafista Vitor da Silva Lins, de 31, foi vítima de um assalto no Centro de Paraty. Ele estava acompanhado da namorada, de 28 anos, que não se feriu.

Segundo a PM, equipes da 2º Companhia Independente de Polícia Militar de Paraty (CIPM) realizavam buscas para encontrar os autores de um homicídio quando o casal foi abordado por criminosos armados no interior de uma padaria, na Rua do Comércio, s/n, na ponte de acesso ao Pontal. De acordo com a esposa da vítima, o marido não quis entregar a mochila que carregava e foi atingido na cabeça. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital de Paraty, onde morreu.



"Foi verificado através das câmeras de monitoramento da região que os autores do homicídio fugiram para o Bairro Ilha das Cobras. Ao chegar a referida Ilha, os policiais militares conseguiram apreender dois menores envolvidos no crime de homicídio", informou a PM. A ocorrência foi encaminhada à 167ª DP (Paraty).



Os policiais civis e PMs fizeram buscas pelos suspeitos e encontraram dois adolescentes. Os agentes apuraram que um terceiro homem, que estaria junto com os adolescentes no assalto, foi executado pelo tráfico de drogas, no bairro Olaria.



Os menores foram apresentados à Curadoria da Infância e Juventude. Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento de Victor.