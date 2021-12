Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) - Divulgação

Publicado 24/12/2021 09:02

Rio- Duas crianças e um homem foram baleados numa tentativa de assalto, na noite desta quinta-feira, em Guaxindiba, São Gonçalo, na Região Metropolitana. Segundo a polícia, bandidos tentaram roubar um motoqueiro numa rua próxima à Rodovia Niterói-Manilha. Ao efetuarem disparos, os tiros atingiram outro veículo onde estavam as vítimas.



O carro da família trafegava pela Rua Silva Porto quando homens armados anunciaram o assalto a uma outra vítima, que estava em sua motocicleta poucos metros à frente. Durante ação, os criminosos atiraram e fugiram. Os tiros atingiram as três pessoas que estavam dentro do veículo.

Todos os feridos, uma menina de 4 anos, o irmão de 12 e o pai deles, de 36, foram socorridos e levados para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê. Segundo informações da direção do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), os pacientes foram atendidos e já receberam alta hospitalar.



De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, "equipes do 7ºBPM (São Gonçalo) foram ao Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, para verificar a entrada de três vítimas com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo, entre elas duas crianças. No local, a equipe constatou o fato". O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara).