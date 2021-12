Homem atropelado já estava sem vida quando os bombeiros chegaram - Divulgação

Publicado 24/12/2021 09:19

Rio - Faltando algumas horas para a chegada do Natal, dois acidentes de trânsito deixaram mortos na manhã desta quarta-feira (24), no Rio. Por volta das 5h53 um homem, identificado como João Santos, de 50 anos, foi atropelado por um carro na pista sentido Santa Cruz, Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

O Corpo de Bombeiros do Recreio dos Bandeirantes foi acionado, no entanto, a vítima já estava sem vida. Segundo relatos de testemunhas, o homem teria atravessado a via fora do sinal quando ocorreu o incidente.

Devido ao acidente a via teve que ser interditada na altura do BRT Interlagos por agentes do Centro de Operações do Rio. Apesar da interdição, não houve transtornos no trânsito. O corpo de João foi levado ao Instituto Médico Legal (IML). Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento da vítima.

Acidente na Ponte

Já na Ponte Rio-Niterói um motociclista ainda não identificado morreu, também nesta manhã (24), na pista sentido Rio, ao cair na altura da Reta do Cais. Não houve outros veículos envolvidos no acidente.

De acordo com a Ecoponte, quando socorro chegou ao local, por volta das 6h, a vítima já havia falecido. A queda aconteceu no sentido pórtico quatro. A perícia chegou ao local e agora aguarda a chegada da Defesa Civil para a retirada do corpo.