Publicado 24/12/2021 08:55

Nove pessoas foram presas na tarde desta quinta-feira (23), em Campos, no Norte do estado do Rio de Janeiro, acusadas de tráfico de drogas no interior do presídio Carlos Tinoco da Fonseca. As prisões foram efetuadas durante a terceira fase da Operação Simetria III.



Há pouco mais de uma semana os agentes receberam uma informação sobre o encontro de tabletes de drogas escondidos em equipamentos utilizados por empresa fornecedora da alimentação aos internos do presídio.

A polícia encontrou drogas e cadernos de anotações durante a operação Reprodução Inter TV

As equipes realizaram buscas nas celas dos investigados e apreenderam grande quantidade de drogas embaladas para venda, além de anotações com valores da atividade.



Entre os presos, estão quatro funcionários de uma empresa de alimentos, que presta serviço para a unidade penitenciária. Os outro cinco são detentos, que vão responder por um novo processo, agora por tráfico de drogas e associação ao tráfico, assim como os profissionais detidos na empresa.