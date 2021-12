Paes postou mensagem de Natal aos cariocas - Reprodução de Vídeo

Publicado 24/12/2021 08:57

Rio - O prefeito Eduardo Paes postou, nesta sexta-feira, uma mensagem de Natal aos cariocas e relembrou a morte de seu pai, Valmar Paes, pela covid-19 em junho deste ano. "Após dois anos muitos difíceis estamos podendo voltar a celebrar o Natal cercados das pessoas que a gente ama. A vida não está fácil, eu sei bem disso, mas pouco a pouco a gente vai vencendo as dificuldades. Nessa data em que as famílias se reúnem, para milhares delas, para a minha inclusive, vai ser um Natal diferente, porque vai estar faltando alguém", disse Paes.

"Tudo que a gente viveu nesses dois anos deixou ainda mais evidente que não existe nada mais valioso que as pessoas que a gente ama. Por isso a pandemia tem sido tão cruel; viver esses tempos tem sido tão desafiador. Mas o Natal tem o poder de renovar as nossas esperanças porque representa o nascimento dAquele que veio ao mundo dar sua própria vida por todos nós. Eu desejo a todas as famílias cariocas muita saúde para poder abraçar os amigos e familiares. Não importa se a sua família seja apenas duas ou dezenas de pessoas, Cristo está presente em todos os lares onde há respeito, união e amor".

O prefeito finalizou a mensagem em tom esperançoso. "Eu tenho muita fé que a vida vai melhorar e que junto a gente vai seguir vencendo todos os desafios que esses tempos nos impõem. Um feliz Natal".

Confira o vídeo: