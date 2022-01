Leonardo Souza Tauil, conhecido como Gordão, foi preso por agentes da DRF - Divulgação

Rio - Apontado pela Polícia Civil como integrante de uma quadrilha especializada em praticar roubos em saidinhas de banco, Leonardo Souza Tauil, conhecido como Gordão, foi preso, no início da noite de terça-feira, por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio.



Segundo as investigações, o grupo criminoso, composto por pelo menos três integrantes, agia nos bairros da Barra da Tijuca e Recreio, na Zona Oeste, e já foi identificado em três roubos naquela região só em dezembro de 2021.

O último assalto cometido pela quadrilha aconteceu momentos antes da prisão de Gordão. Durante a tarde de terça-feira, o bando roubou R$ 60 mil de uma vítima, quando ela saía de uma agência localizada no Recreio.



Após tomar conhecimento do fato, os agentes da DRF conseguiram localizar o veículo utilizado pelo grupo e conduzido por Gordão, e efetuaram a prisão do suspeito. Parte do dinheiro da vítima foi recuperado e foram apreendidos telefones celulares.



De acordo com o delegado Gustavo Castro, titular da especializada, os assaltantes escolhiam as vítimas pela aparência.



"A princípio, apuramos que eles escolhiam dentre as vítimas pessoas que aparentavam estar levando grande quantia em dinheiro", explicou Castro.



De acordo com a DRF, a quadrilha agia da seguinte forma: Gordão e um segundo criminoso iam até as imediações das agências bancárias a bordo de veículo alugado pelo suspeito capturado. Depois de selecionarem a vítima em potencial, o comparsa de Gordão desembarcava do carro armado para realizar a abordagem, enquanto ele seguia caminho. Após roubar os bens da vítima, esse segundo criminoso embarcava na garupa de uma motocicleta conduzida por um terceiro comparsa, fugindo com a res furtiva.



"Já temos os vulgos (apelidos) dos outros suspeitos. A investigação prossegue para identificá-los, através da perícia no veículo e nos telefones celulares apreendidos. Será questão de tempo", finalizou Castro.

Gordão foi autuado em flagrante pelos crimes de roubo duplamente majorado e associação criminosa armada.