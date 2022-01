Bruno Leonardo, de 6 anos fez aniversário na última sexta-feira. O mais novo, Arthur Moisés, tinha 3 anos - Reprodução

Publicado 11/01/2022 15:08 | Atualizado 11/01/2022 16:09

Rio - Os corpos de Bruno Leonardo, de 6 anos e Arthur Moisés, de 3, serão enterrados nesta terça-feira (11), no Cemitério do Bananal, em Guapimirim, na Baixada Fluminense. O velório começou às 12h e o sepultamento está previsto para às 16h. As crianças foram mortas a facadas pela mãe, Stephani Peixoto, de 35 anos, nesta segunda-feira. Depois do crime, Stephani foi encontrada na sala de casa, com os pulsos cortados.